كرم جبر لعمال الصحافة والطباعة: الانتخابات الرئاسية أيام وفاء لمصر (صور)الخميس، 22 مارس 2018 12:21 م
الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب مصطفى السيد تصوير حسن محمد
إضافة تعليق
قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استمد من عمال مصر العزيمة والقوة فى يونيو 1967، متابعا: "نعيش تحديات كبيرة، وأيام الانتخابات أيام وفاء للجيش والشرطة ولعمال مصر وللمرأة".
وأضاف كرم جبر، فى كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، المنعقد الآن فى مقر اتحاد عمال مصر تحت عنوان "انزل شارك.. صوتك لبلدك"، أنه ينبغى على الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بفاعلية، وأن تكون لعمال مصر كلمة مسموعة وقوية فى أيام الانتخابات.
وعلى الجانب الآخر، وجه العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام من حضور المؤتمر حديثهم للكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هاتفين: "العلاوة يا ريس".
يُذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الكاتب الصحفيين، والنائب جبالى المرغى رئيس اتحاد عمال مصر، والنائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، وأحمد أبو الفتوح الأمين العام للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وعبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومجدى سعد رئيس مجلس إدارة دار الهلال.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة