كرم جبر لعمال الصحافة والطباعة: الانتخابات الرئاسية أيام وفاء لمصر (صور)







كتب مصطفى السيد تصوير حسن محمد

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر استمد من عمال مصر العزيمة والقوة فى يونيو 1967، متابعا: "نعيش تحديات كبيرة، وأيام الانتخابات أيام وفاء للجيش والشرطة ولعمال مصر وللمرأة".

وأضاف كرم جبر، فى كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، المنعقد الآن فى مقر اتحاد عمال مصر تحت عنوان "انزل شارك.. صوتك لبلدك"، أنه ينبغى على الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بفاعلية، وأن تكون لعمال مصر كلمة مسموعة وقوية فى أيام الانتخابات.

وعلى الجانب الآخر، وجه العاملون بالصحافة والطباعة والإعلام من حضور المؤتمر حديثهم للكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هاتفين: "العلاوة يا ريس".

يُذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الكاتب الصحفيين، والنائب جبالى المرغى رئيس اتحاد عمال مصر، والنائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، وأحمد أبو الفتوح الأمين العام للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وعبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومجدى سعد رئيس مجلس إدارة دار الهلال.



































































































































































