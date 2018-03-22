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كثافات مرورية بسبب حادث تصادم أعلى محور صفط اللبن وإصابة شخصين

الخميس، 22 مارس 2018 03:41 م
كثافات مرورية بسبب حادث تصادم أعلى محور صفط اللبن وإصابة شخصين زحام مرورى - أرشيفية





كتب ــ عبد الرحمن سيد
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أصيب شخصان نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكى بسور محور صفط اللبن، وسقوط جزء من السور أعلى توك توك أسفل الطريق، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أعلى المحور، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات ورفع حطام الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

 

 

 

 


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