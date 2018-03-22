كاليفورنيا تستعد لأمطار غزيرة وتوقعات بانهيارات أرضية







رويترز

تجتاح عاصفة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية مما قد يتسبب فى انهيارات أرضية خطيرة فى المنطقة حيث فر الآلاف من منازلهم الواقعة قرب تلال أتت حرائق غابات هائلة على كل النبات فيها.

وقال خبراء طقس ومسؤولون محليون إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة صباح اليوم الخميس على سانتا باربره وفينتورا شمال غربى لوس انجليس، حيث جرى إجلاء 25 ألف شخص فى الأيام القليلة الماضية.

ولقى نحو 21 شخصا حتفهم وأصيب العشرات فى انهيارات أرضية وقعت فى التاسع من يناير بعد هطول أمطار على منطقة مونتيسيتو بسانتا باربره وحولها.

وبدأ هطول الأمطار المصاحبة لهذه العاصفة مساء الثلاثاء واستمر حتى الأربعاء. وقال مسؤولون محليون إن من المتوقع أن تصاحب هذه العاصفة أمطار أكثر غزارة بكثير من الأمطار التى هطلت فى يناير.

ومع استعداد كاليفورنيا لهطول الأمطار، يبدأ الساحل الشرقى للولايات المتحدة التعافى بعد رابع عاصفة ثلجية تضرب المنطقة هذا الشهر والتى أدت لإغلاق مدارس وإلغاء رحلات طيران ووقف خدمات النقل بالحافلات والقطارات فى أنحاء المنطقة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن شخصين قتلا فى حادثى سير منفصلين.