قوافل جامعة قناة السويس البيطرية تعالج 1600 حالة فى قرية شمندورة بالسويس

عالجت قافلة الإصحاح البيئي للطب البيطرى بجامعة قناة السويس أكثر من 1600 حالة بيطرية بقرية شمندورة بمحافظه السويس، وقامت القافلة البيطرية، بعمل كشف طبي بيطرى، وعمل ندوة توعيه وتثقيف على كيفيه تربيه وعلاج الطيور والأغنام، كما تم الكشف على 203 أبقار وجاموس، و61 أغنام وماعز، و100 بط، و 600 فراخ تسمين و200 فراخ بياض، و350 أرانب، و50 حمام، و15 رومى، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة وإشراف عمرو كشك .

وعقدت القافله الزراعية ندوة تم فيها مناقشه مشاكل المزارعين المختلفه وكان على رأسها مشكله انتشار العفن الهبابى، والبياض الدقيقي، كلها على اشجار المانجو، وكذلك انتشار العنكبوت الأحمر وأمراض اللفحة على المحاصيل البصليه(بصل - ثوم )، وانتشارالندوة المتأخرة وعفن البطاطس بعد التخزين، ومشكله مكافحه القوارض، كما تناولت الإجراءات الزراعيه السليمه لتقليل العفن الهبابى للمانجو بالتقليم السليم وتقليل التسميد الأزورتى والتحكم فى كميه الرى، وعدم زراعه محاصيل خضر أو حقليه تحت اشجار المانجو عمرها اكبر من 10 سنوات.