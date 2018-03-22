قطر تغسل تاريخها القذر بإعلان قائمة للإرهاب

قطر تغسل تاريخها القذر بإعلان قائمة للإرهابالخميس، 22 مارس 2018 04:41 ص
تميم بن حمد
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أعلن الدوحة فى محاولة لغسل تاريخها القذر ودعمها الإرهاب، قائمة أطلقت عليها قائمة مكافحة الإرهاب و تتضمن 19 شخصا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية.
وتعد القائمة، التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منذ قرار مكافحة الإرهاب في يوليو 2017.
وضمت القائمة الجديدة 19 شخصا من بينهم 11 قطرى وأردنيان اثنان.
ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطري عبد الرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقا في قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية و 6 كيانات قطرية.
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