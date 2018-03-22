قصف تركى يلحق أضراراً بموقع أثرى مسيحى فى عفرين السورية







دمشق (أ ف ب)

استهدفت طائرات تركية موقعاً أثرياً مسيحياً مدرجاً على لائحة التراث العالمى لليونسكو وألحقت به أضراراً جسيمة، فى إطار العملية التى تشنّها أنقرة فى منطقة عفرين فى شمال سوريا، وفق ما أفادت المديرية العامة السورية للآثار.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات التركية قصفت الأربعاء موقع براد الأثرى جنوب مدينة عفرين فى محافظة حلب.

وأوضح المدير العام للآثار والمتاحف فى سوريا محمود حمود فى بيان نُشر على موقع المديرية، أن القصف "الذى تعرّض له موقع براد الأثرى الواقع 15 كلم جنوب مدينة عفرين، والمسجل على لائحة مواقع التراث العالمى "اليونسكو" منذ عام 2011، أدى إلى تدمير الكثير من المبانى الأثرية المهمة".

وأشار الى أن المواقع التى تعرضت للقصف هى "ضريح القديس مارون شفيع الطائفة المارونية، وكنيسة جوليانوس التى تضم الضريح وتعد من أقدم الكنائس المسيحية فى العالم" وتم إنشاؤها نهاية القرن الرابع للميلاد.

وتضمّ مدينة براد العديد من الكنائس والأديرة البيزنطية إضافة إلى معبد وحمام ودور سكنية ومعاصر ومدافن تعود كلها إلى العصر الرومانى.