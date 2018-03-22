قرار جمهورى بالموافقة على انشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا - مصر بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية - إسلسكا - فرنسا، والموقع فى القاهرة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦.

وتضم الجامعة كلية إدارة الأعمال ومعهد الدراسات العليا للذكاء التنافسى ومركز التميز العلمى فى الذكاء التنافسى ومركز التميز العلمى فى إدارة الأعمال ومركز تأهيل وإعداد القيادات.