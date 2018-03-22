قرار جمهورى بالموافقة على انشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقية

قرار جمهورى بالموافقة على انشاء جامعة فرنسية للعلوم التجارية التطبيقيةالخميس، 22 مارس 2018 09:46 ص
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
إضافة تعليق
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا - مصر بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية - إسلسكا - فرنسا، والموقع فى القاهرة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦.
وتضم الجامعة كلية إدارة الأعمال ومعهد الدراسات العليا للذكاء التنافسى ومركز التميز العلمى فى الذكاء التنافسى ومركز التميز العلمى فى إدارة الأعمال ومركز تأهيل وإعداد القيادات.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة