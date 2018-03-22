قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهما

قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهماالخميس، 22 مارس 2018 10:04 ص
هشام عبد الباسط يونس محافظ المنوفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ بإعفاء بعض الأشخاص من مناصبهم.
تضمن القرار إعفاء الدكتور هشام عبد الباسط يونس من منصب محافظ المنوفية والدكتورة سعاد الخولى من منصب نائب محافظ الإسكندرية.
نشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس .
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة