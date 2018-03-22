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قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهما

الخميس، 22 مارس 2018 10:04 ص
قرار جمهورى بإعفاء محافظ المنوفية ونائب محافظ الأسكندرية من منصبيهما هشام عبد الباسط يونس محافظ المنوفية





أ ش أ
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ بإعفاء بعض الأشخاص من مناصبهم.

تضمن القرار إعفاء الدكتور هشام عبد الباسط يونس من منصب محافظ المنوفية والدكتورة سعاد الخولى من منصب نائب محافظ الإسكندرية.


نشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس .


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