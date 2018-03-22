قبيلتا أولاد سعيد والحويطات بجنوب سيناء تنظمان مؤتمرا لدعم السيسى "صور"







جنوب سيناء -فايزة مرسال

نظم أبناء قبيلتى أولاد سعيد والحويطات مؤتمرا شعبيا بقرية وادى الطور لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، حيث احتشد العشرات من أبناء القبيلتين فى ديوان أولاد سعيد للمطالبة بنزول المواطنين للمشاركة فى المعلية الانتخابية.

وقال النائب غريب حسان عضو مجلس النواب، الذى حضر المؤتمر، إنه يعلم تمام مشاكل قرية الوادى وهى تحتاج كثيرا من الخدمات، لكن لابد أن ينزل الجميع ويشارك فى الانتخابات القادمة لإظهار صورة أبناء سيناء الحقيقية وأنهم مشاركون فى اختيار الرئيس والحياة السياسية، وبعد الانتخابات سنقوم بتقديم مطالب أهالى القرية لتنفيذها وهنا سيحاسب كل من يقصر فى خدمة أهالى الوادى.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيرى عقد بقرية الوادى عصر اليوم الخميس بديوان أولاد سعيد وبدعوة من قبيلة الحويطات بحضور محمود سرور وأحمد نشأت من اللجنة العليا للشباب وعدد من المشايخ و الشباب.















