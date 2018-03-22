قافلة طبية متكاملة للكشف على 340 حالة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

قامت كليتي الطب والصيدلة جامعة المنوفية اليوم بقافلة طبية متكاملة إلى قرية سنجرج للكشف وتقديم العلاج على أهالي القرية حيث قاموا بالكشف على 340 حالة وتقديم العلاج والإرشادات الطبية لهم.

وشملت تخصصات القافلة الأطفال واالعظام والباطنة والمسالك والأنف والأذن إلى جانب محاضرات عن دور طب الأسرة وطب السموم والطب الشرعي في حماية الفرد من الأمراض المعدية واالتسمم الغذائي والوعي بالنواحي الوقائية ضد الأمراض وخاصة أمراض الصيف المعدية.

القافلة برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب والدكتور محمود قوره وكيل كلية الطب والدكتورة داليا حمدان وكيل كلية الصيدلة.

وشارك فيها الدكتور محمد شوقي عرفة عظام والدكتورة دعاء محمد الشامي باطنة والدكتور عبد الله احمد عبد الحكيم مسالك والدكتور أحمد عادل زكريا اأطفال والدكتور مصطفى محمد داوود انف واذن والدكتورة غادة زغلول طب شرعي وسموم والدكتورة ريهام ابو عياد طب شرعي وسموم وطلبة وطالبات كلية الطب والصيدلة.

