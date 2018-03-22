قادة الاتحاد الأوروبى: روسيا تقف وراء هجوم الجاسوس الروسى







أ ف ب

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى إن زعماء الاتحاد الأوروبى اتفقوا اليوم الخميس مع بريطانيا على أن من المرجح بشدة أن روسيا مسؤولة عن هجوم سالزبرى وإنه لا يوجد تفسير آخر معقول.