قادة الاتحاد الأوروبى: روسيا تقف وراء تسميم الجاسوس الروسى

قادة الاتحاد الأوروبى: روسيا تقف وراء تسميم الجاسوس الروسىالخميس، 22 مارس 2018 11:57 م
الجاسوس الروسى
أ ف ب
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قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى 4 مارس فى سالزبرى فى بريطانيا.
وكتب توسك على تويتر "اتفق قادة الاتحاد الأوروبى مع الحكومة البريطانية أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبرى وأنه لا يوجد تفسير آخر محتمل".
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