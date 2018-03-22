فيديو.. وزير النقل: "أذهب إلى اجتماعاتى بالمترو.. وبفرح لما بشوفه زحمه"الخميس، 22 مارس 2018 09:06 م
هشام عرفات وزير النقل
كتب إبراهيم حسان
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الخدمة التى يقدمها مترو الأنفاق أفضل خدمة نقل فى مصر، وتابع: "أنا بسيب عربيتى كتير وبروح أى اجتماع بالمترو علشان سريع جدا، وعمرى ما ركبت عربية لوحدى ولازم تكون على آخرها بالناس.. لأنى بفرح لما بلاقى المترو زحمة".
وأضاف عرفات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة الحياة، أن مترو الأنفاق ليس ملك للحكومة أو رئاسة الجمهورية، لكنه ملك للشعب المصرى، وزيادة سعر التذكرة بمثابة الضمانة الحقيقية لاستمرار الخدمة بأفضل طريقة ممكنة.
وأوضح وزير النقل، أن زيادة الإعلانات فى المترو لا تستطيع وحدها تغطية نفقات التشغيل.
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