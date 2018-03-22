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فيديو.. وزارة الزراعة: تراجع نسبة الأمونيا ببحيرة قارون إلى .4% فقط

الخميس، 22 مارس 2018 11:06 ص
فيديو.. وزارة الزراعة: تراجع نسبة الأمونيا ببحيرة قارون إلى .4% فقط جانب من حديث نائب وزير الزراعة





كتب سمير حسنى
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كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، عن مشروع لتنقية مياه بحيرة قارون وإزالة مخلفات الصرف الصناعى من البحيرة، بالتعاون مع وزارة البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأعلنت محرز، خلال مقابلة ببرنامج "صباح ON"، والذى يذاع على قناة ON Live،  أن المشروع بدأ من العام الماضى، ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام المقبل، مؤكدة على أن بحيرة قارون عانت معاناة شديدة خلال الفترة الماضية أدت إلى نفوق الكثير من الأسماك نتيجة التلوث الشديد، خاصة أن البحيرة مغلقة وتعتمد على الصرف الزراعى.

 

وقالت نائب وزير الزراعة، إن العمل جار بالبحيرة 24 ساعة للانتهاء من المشكلة البيئية التى تعانى منها، وإزالة الرواسب قبل وصول المياه للبحيرة، عن طريق معدات برمائية تم استيرادها من فلندنا لتكريك البحيرة، ومن ثم عمل أحواض تهدئة توضع فى أول وصلة بين المصرف والحزام الآمن ومن ثم عمل"فلاتر زلطية".

 

وحول ماهية "الحزام الآمن"، قالت محرز، إن فكرة إنشاء الحزام الآمن هو منع التعدى على البحيرة، وتقليل التلوث، وإدارة متكاملة فى  البحيرة وإنشاء مرسى لمراكب الصيادين، مبينة أن نسبة الأمونيا أو النشادر المتواجدة بالمياه وصلت الآن إلى .4% وهذه تعد نقلة نوعية.


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