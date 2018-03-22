فيديو معلوماتى.. تعرف على الكارت الذكى الموحد لاستقلال وسائل النقل







كتب ــ رضا حبيشى ـ تصميم - خالد علوان

يقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد لاستقلال وسائل النقل الذى تخطط وزارة النقل لتطبيقه كبديل للعملات الورقية.

1ـ وزارة النقل وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم منحة بقيمة 350 ألف دولار لإجراء دراسة حول تنفيذ مشروع الكارت الموحد.

2ـ مشروع الكارت الذكى الموحد تستطيع من خلاله استقلال الأتوبيسات والمترو والقطارات.

3ـ وزارة النقل تدرس تطبيقه على وسائل النقل بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى.

4ـ مخطط تطبيق المشروع على القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر بعد تشغيله تجريبيا أولا ليتم تعميمه بعد نجاح التجربة على باقى وسائل النقل بالقاهرة الكبرى.

5ـ الكارت الذكى الموحد ستشحنه بالفئات المالية التى ستحددها الدراسة الجارى إعدادها.

6ـ الدراسة الجارى إعدادها ستحدد صلاحية الكارت وتكلفته.

7ـ متوقع بدء تطبيق هذا المشروع بعد عامين عقب تشغيل مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر.