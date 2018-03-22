فيديو.. "عشان بكرة" أغنية جديدة لعرض إنجازات الرئيس السيسي







ينشر"اليوم السابع" أغنية "عشان بكرة " من كلمات نادر عبدالله وألحان تامر عاشور، وغناء أطفال مصر.

وتظهر الأغنية الجديدة "عشان بكرة"، الإنجازات الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأربعة سنوات الماضية.

وتقول كلمات الأغنية :"عشان بكرة وعشانا.. عشان بيتنا وجيرانا.. عشان ناخد مكانا .. شوف مين عشانه نفتح قوبنا قبل ما نفتح ببانا.. عشان الصورة كاملة.. خلاص مفيش مجاملة.. مليون تحية لأيادى عاملة وشايلة الحمل عنا".