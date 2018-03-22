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فيديو.. عاصى الحلانى يهدى مصر أغنية "نسايم حرية"

الخميس، 22 مارس 2018 03:18 ص
فيديو.. عاصى الحلانى يهدى مصر أغنية "نسايم حرية" عاصى الحلانى





كتب محمد تهامى زكى
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أهدى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى، الشعب المصرى أغنية "نسايم حرية"، قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المصرية.

 

أغنية "نسايم حرية" من كلمات غانم جاد شعلان، ألحان عاصى الحلانى، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب مطلع أبريل المقبل، وسيخرجها جميل جميل المغازى.

 

وتقول كلمات الأغنية: "يا نسايم حرية والفرحة مصرية.. مصرية مصرية، الله يا مصر الله، يا عروسة بالطرحة.. وبكره جاى أحلـى كل الأمانى معاه.. اسمك ده موالــى.. رايتك وفى العالى.. يرخصلك الغالــى.. وأنتِ القمر بسماه، يا مصر والله زمـــان.. والعزم عمرو ما لان.. واسمك فى كل مكان.. ظاهر وشفناه ضيـاه".

 

 

 

 


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