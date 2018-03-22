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الخميس، 22 مارس 2018 02:52 ص
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فيديو.. سيارة ذاتية القيادة تصدم امرأة فى ولاية أريزونا الأمريكية وتقتلها

الخميس، 22 مارس 2018 02:45 ص
فيديو.. سيارة ذاتية القيادة تصدم امرأة فى ولاية أريزونا الأمريكية وتقتلها سيارة ذاتية القيادة تصدم امرأة





(رويترز)
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أذاعت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية، الأربعاء، تسجيلا قصيرا يصور حادثا صدمت فيه سيارة أوبر ذاتية القيادة امرأة على الطريق.

ولقطات التسجيل مأخوذة من داخل سيارة الدفع الرباعى وتظهر فيها العربة وهى تسير فى طريق مظلم ثم خيال امرأة تسير إلى جوار دراجة على الطريق.

 

 

 


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