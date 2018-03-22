فيديو.. سعد الصغير يغنى لسجينات القناطر: بعد إذن سيادتك أنا معجب بسعادتك

فيديو.. سعد الصغير يغنى لسجينات القناطر: بعد إذن سيادتك أنا معجب بسعادتكالخميس، 22 مارس 2018 10:29 ص
سجينات القناطر
كتب ـ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
حالة من البهجة عاشتها سجينات سجن النساء فى القناطر الخيرية، خلال الحفل الذى أقامته وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأم، حيث تم تقديم هدايا للأمهات السجينات.
وبدوره، أكد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن إقامة مثل هذه الحفلات يأتى فى إطار ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان.
وشارك في الحفل الفنان سعد الصغير، الذى غنى للسجينات "بعد إذن سيادتك أنا معجب بسعادتك"، وشعبولا، بالإضافة لمجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة نيللي كريم والفنانة نشوى مصطفى وعفاف شعيب وسوسن بدر.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة