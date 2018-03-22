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فيديو.. سعد الصغير يغنى لسجينات القناطر: بعد إذن سيادتك أنا معجب بسعادتك

الخميس، 22 مارس 2018 10:29 ص
فيديو.. سعد الصغير يغنى لسجينات القناطر: بعد إذن سيادتك أنا معجب بسعادتك سجينات القناطر





كتب ـ محمود عبد الراضى
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حالة من البهجة عاشتها سجينات سجن النساء فى القناطر الخيرية، خلال الحفل الذى أقامته وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأم، حيث تم تقديم هدايا للأمهات السجينات.

وبدوره، أكد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن إقامة مثل هذه الحفلات يأتى فى إطار ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان.

وشارك في الحفل الفنان سعد الصغير، الذى غنى للسجينات "بعد إذن سيادتك أنا معجب بسعادتك"، وشعبولا، بالإضافة لمجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة نيللي كريم والفنانة نشوى مصطفى وعفاف شعيب وسوسن بدر.


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