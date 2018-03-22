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فيديو.. رئيس مدينة الأثاث بدمياط: طرح الورش الصغيرة والمتوسطة منتصف أبريل

الخميس، 22 مارس 2018 03:00 ص
فيديو.. رئيس مدينة الأثاث بدمياط: طرح الورش الصغيرة والمتوسطة منتصف أبريل أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث





دمياط - عبده عبد البارى
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قال أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، إنه تم إجراء جولة تفقدية بمدينة دمياط الأثاث، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ الورش انتهت بنسبة 99%، فضلاً عن 60% من البنية التحتية من مرافق وخدمات بالمدينة وتجهيز الأرض المخصصة للمرحلة الثالثة.

 

وأكد صالح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر طرح باقى الورش الصغيرة والمتوسطة منتصف أبريل، فضلاً عن طرح آخر فى نهاية أبريل.

 

وتابع قائلاً: تحدثنا مع محافظ دمياط عن إنشاء محطة للكهرباء ليس لتخدم مدينة الاثاث فقط ولكن لباقى المحافظة وهو نفس الحال لمحطة الصرف الصحى والتى ستضيف طاقة جديدة للمحافظة.

 

وأوضح صالح، أن العمل يسير فى المشروع 24 ساعة يوميًا وتم الانتهاء من المرحلة الخاصة بالورش الصغيرة والمتوسطة، رغم طبيعة الأرض الصعبة، والتعامل مع تثبيت التربة بشكل علمى ومعالجتها بأسلوب علمى حديث، وذلك لأول مرة بمصر.

 

وأكد صالح، أن المأمول من هذا المشروع عمل نموذج لصناعة الأثاث فى محافظة دمياط التى تتأصل فيها تلك الصناعة العتيقة، والتى تصدر فى حدود 370 مليون دولار بجهود ذاتية من العاملين فى تلك الصناعة.

 

وأضاف أن المشروع سيعطى دفعة كبيرة لمضاعفة الرقم والوصول للعالمية، خاصة أنه جارى الاتفاق على إقامة أكبر معرض لتصدير الأثاث بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين Expolink، والتى تعد من أعرق وأقدم شركات التسويق المتخصصة فى تصدير الأثاث لدول العالم، وذلك لإعادة منتج الأثاث الدمياطى للسوق العالمى مرة أخرى، ولجذب المستثمرين، حيث من المؤكد إقامة المعرض من ثلاث إلى أربع مرات سنويًا على الأقل، لتكون فترة واحدة للتصدير والفترات الأخرى للتسويق المحلى .


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