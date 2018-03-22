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فيديو.. رئيس شعبة الملابس: 60% ارتفاعا فى المبيعات بسبب موسم عيد الأم

الخميس، 22 مارس 2018 03:18 م
فيديو.. رئيس شعبة الملابس: 60% ارتفاعا فى المبيعات بسبب موسم عيد الأم ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس





كتب حسام الشقويرى
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قال ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، إن سوق الملابس الجاهزة يشهد انتعاشا وزيادة فى حركة المبيعات تزيد عن 60%، مقارنة بالفترة السابقة وذلك بسبب موسم عيد الأم الذى يقبل فيه المواطنين على الشراء لتقديم الهدايا، وخاصة من الملابس الحريمى والمفروشات، كما لفت إلى أهمية اختيار الملابس القطنية بنسبة 100% عند الشراء، لأنها الأجود على مستوى المعروضات والابتعاد عن البوليستر بقدر الإمكان.

وأضاف الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن متوسط أسعار العبايات الحريمى يتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه، والمفروشات ما بين 200 إلى 1000 جنيه.

 

وفيما يتعلق بالملابس المهربة أوضح أن نسبتها انخفضت فى الفترة الحالية، وتصل لحوالى 40% من المطروح بالسوق وذلك بعد تشديد الرقابة.   


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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