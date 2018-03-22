فيديو.. اللقطات الأولى لخروج مسلحى تنظيم أحرار الشام من حرستا بالغوطة الشرقية

فيديو.. اللقطات الأولى لخروج مسلحى تنظيم أحرار الشام من حرستا بالغوطة الشرقيةالخميس، 22 مارس 2018 02:21 م
عائلات أحرار الشام
كتب سمير حسنى
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نشرت شبكة "سكاى نيوز"، الصور الأولى لخروج مسلحى تنظيم أحرار الشام من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.
وكانت مصادر فى لجنة المفاوضات بمدينة حرستا أعلنت التوصل لاتفاق نهائى مع قوات النظام السورى، على نقل مقاتلى المعارضة وعائلاتهم إلى مدينة إدلب شمالى سوريا.
وأضافت أن الاجتماع انتهى بين وفد عن مدينة حرستا من عسكريين ومدنيين، ووفد عن النظام السورى، حيث تم الاتفاق على خروج العسكريين بسلاحهم ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال بضمانات روسية.
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