فيديو.. الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها.. إحباط تهريب أدوية بـ20 مليون جنيه







كتب حازم عادل

واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها المتلاحقة ضد الفاسدين، حيث تمكنت من ضبط (أ .ك) رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و(م .ر) مدير التصدير بالشركة، و(خ .ق) صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية ، و(ي .س) صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركى الكبرى وثلاثة من موظفى جمرك صادر الإسماعيلية، وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهى من الأصناف التى شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس ادارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين .

وألقت الهيئة القبض على (م.ف) و (م م ع) مسئولا التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضى 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (م ع . ع) الممثل القانونى لإحدى المنشآت السياحية (فندق سياحى وبعض الكافيهات الملحقة به) بمنطقة الزمالك، وذلك نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذا إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتى سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم

كما ألقت القبض على (و . ع ا) عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية أثناء قيامه بتقديم 10 آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة، مقابل إعداده تقريرًا لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالى 600 م٢ والمبنى الإدارى الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلنى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص ويدعى (ق.خ) لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدى مسئولى هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح التى تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، راجيا من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة، وقد سبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عموله لنفسه، وكذا الضغط على مسئولى الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التاكد من صحتها.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي أقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

والقبض على كل من (س.م) مدير مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، ونجله (أ.س) مهندس مدنى حر وصاحب مكتب استشارى هندسى، و(ن.ا) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات الخاصة، و(ش.م) مهندس بذات الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه بإجبار الثالث وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثانى (نجله) بغية تربيحه من العمل كمهندس استشارى لمشروع شبكات الصرف الصحى بأحد مناطق مركز ومدينة بنها، والتى تنفذه الشركة لصالح الجهاز، وذلك مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع،

وبتفتيش المتهمين ومقراتهم، تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشارى الهندسى لنجل الأول بمقابل 150 ألف جنيه تثمل نسبته عن الإشراف فى المشروع، وكذا ضبط خمسة عقود أخرى لـ3 شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المذكور لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشارى هندسى، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التى تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثانى بحوالى 530 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

‏كما تم إلقاء القبض على المهندسة (م .ج ا) مدير التنظيم بحى شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضى مبلغ 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقار مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه فى نطاق الحى، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.

والقبض على (ع ا. ر) محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بمحافظة المنوفية، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد فى قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها 24 ألف جنيه، وكذا قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه بالمحكمة فى تقديم مستند مزور ضمن أوراق الدعوة يفيد إتمام إزالة المخالفة وذلك خلافاً للحقيقة ليحصل لهم فيها على حكم بالبراءة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.