فيديوهات تظهر إصابة مجندين وتوزيع وجبات بأحراز محاكمة دومة بـ"أحداث الوزراء"







كتب ــ إيهاب المهندس

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر أثار تخريب المعتصمين لمبنى مجلس الشعب، وفيديوهات تظهر توزيع وجبات حواوشى على المعتصمين بالتحرير

فى بداية الجلسة عرضت المحكمة أسطوانة عليها مقطع فيديو يحمل عنوان "أحداث مجلس الوزراء"، وهو عبارة عن تقريرا لبرنامج العاشرة مساء للإعلامية منى الشاذلى، تتحدث فيه عن انتشار الأمن لحماية مجلس الوزراء.

وعرضت المحكمة فيديو مأخوذ من "قناة الناس" ويظهر فيه شريط عليه عنوان "استفزاز الجيش من قبل المعتصمين بتدخين المخدرات وإيحاءات جنسية بالإشارة والصوت، وكما عرضت المحكمة فيديو للإعلامى خيرى رمضان يتحدث فيه عن توزيع وجبات وحواوشى على المعتصمين .

كما عرضت المحكمة فيديو للإعلامى عمر أديب يعلق فيه عن أحداث الشغب بمجلس الوزراء قائلا "أيه اللى بيحصل ده"، وتحدث عن قيام شخص مثقف بتحريض المعتصمين على التخريب، كما عرضت المحكمة فيديو لأحد المواقع الإخبارية ويظهر فيه أثار حريق بجوار سور مجلس الشعب، ووجود أثار تخريب بشارع مجلس الشعب ويظهر فيه احمد دومة يتحدث عن استمرار الاعتصام وتزايد اعداد المعتصمين، وعرضت المحكمة فيديوهات عن لمجموعة من المعتصمين يتحدثون عن طرق تصنيع زجاجات المولتوف.

وتم عرض فيديوهات توثق اعتداء بعض المعتصمين على مبنى مجلس الشعب "النواب"، وكما ظهر فيديو دون على شريط داخله حشد كبير من أطفال الشوارع لتوريطهم فى أعمال التخريب والحرق.

وعرضت المحكمة أيضا فيديو مرفق به تعليق "وصول مجموعة من البلطجية صغار السن بأدوات تستخدم فى الحرق من أنابيب غاز وبنزين، وفيديو يظهر إصابة جنود من الشرطة والقوات المسلحة، كما عرضت المحكمة فيديوهات تظهر إعداد المتظاهرين لزجاجات المولوتوف بأحد الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة "دومة" بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.