فوز الدكتور نصر أبو ناسو بعضوية نقابة أطباء أسنان دمياط

فوز الدكتور نصر أبو ناسو بعضوية نقابة أطباء أسنان دمياطالخميس، 22 مارس 2018 09:32 م
انتخابات الاطباء-ارشيفيه
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان بدمياط، التى تجرى على مقعد فوق 15 سنة فوز الدكتور نصر أبو ناسو بعضوية النقابة اليوم، الخميس.
وكانت المنافسة تجرى بين 3 أطباء على مقعد فوق سن 15 سنة وهم: الدكتور نصر محمود أبو ناسو، والدكتور محمد السيد جبر، والدكتور محمد السيد السباعى.
كما فاز بالتزكية على مقعد تحت 15 سنة الدكتور محمد زكريا زغلول.
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