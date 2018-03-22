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فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

الخميس، 22 مارس 2018 11:07 م
فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية معبر رفح البرى





كتب- هاشم الفخرانى
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قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا الجمعة وبعد غد السبت، لعبور العالقين والحالات الإنسانية والمساعدات.


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