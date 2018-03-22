فتح متحف النيل بأسوان أمام الزوار بالمجان بمناسبة اليوم العالمى للمياه







أسوان - عبد الله صلاح

قررت إدارة متحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان، فتح المتحف اليوم الخميس، أمام الزوار بالمجان.

وأكد المهندس هشام فرغلي مدير متحف النيل بأسوان، أن ذلك القرار جاء بناءً على قرار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، بمناسبة اليوم العالمي للمياه.