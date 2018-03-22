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فتح تحقيق قضائى بريطانى فى وفاة المنفى الروسى نيكولاى جلوشكوف

الخميس، 22 مارس 2018 06:44 م
فتح تحقيق قضائى بريطانى فى وفاة المنفى الروسى نيكولاى جلوشكوف الشرطة البريطانية - أرشيفية





لندن (أ ف ب)
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فتح تحقيق قضائى الخميس، لدى محكمة فى لندن لتحديد ظروف وفاة المنفى الروسى نيكولاى جلوشكوف.

وكان عثر على جلوشكوف ميتا فى منزله غرب لندن فى 12 مارس الحالى، وفتحت الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب تحقيقا "كإجراء احترازى وبسبب العلاقات التى كان يقيمها هذا الرجل" كما قالت شرطة سكتلنديارد، وخلصت إلى أن جلوشكوف توفى جراء "تعرضه لضغط على العنق".

وسيتولى طبيب شرعى التحقيق الذى فتح الخميس، وقالت وزارة العدل البريطانية إن الأطباء الشرعيين يحققون فى حالات وفاة معينة "إذا كانت لديهم أسباب تدفعهم إلى الاعتقاد بان الوفاة كانت عنيفة أو غير طبيعية أو لسبب مجهول أو إذا حصلت أثناء الاحتجاز".

وجلوشكوف كان مسئولا كبيرا فى شركة إيروفلوت الروسية للطيران فى التسعينات، ونال اللجوء السياسى فى بريطانيا فى 2010.

             

 


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