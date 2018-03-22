فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان







كتبت ــ آية دعبس

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، منذ قليل، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى بكافة المحافظات، وذلك على عضوية المجالس، ويحق لكل المقيدين بالجدول العام للنقابة العامة للأسنان، ومسددى الاشتراكات حتى 2017، المشاركة بالتصويت، للاختيار ما بين 60 مرشحا على كافة المقاعد.

وخصصت النقابة مقرا انتخابيا فى كل نقابة فرعية بالمحافظات، عدا محافظة الجيزة تم عمل مقرين بها، وبالقاهرة 10 لجان، وبالإسكندرية 3، والمنصورة 2، والمنيا 2، ويتم إجراء عمليات التصويت تحت إشراف مستشارى النيابة الإدارية.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، نقل مقرات التصويت الخاصة بأطباء شمال سيناء، إلى محافظة الإسماعيلية، وذلك لصعوبة إيجاد قاضى يشرف على عمليات التصويت.

وأصدرت الإدارة المركزية لطب الأسنان، بوزارة الصحة، منشورا، عممته على كافة مديريات الوزارة بالمحافظات، تطالبهم بتقديم تسهيلات للأطباء بعيادات الأسنان، للمشاركة بالانتخابات، دون الإخلال بنظام العمل.