غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان وبدء الفرز

غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان وبدء الفرزالخميس، 22 مارس 2018 05:23 م
انتخابات نقابة الأسنان - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى بجميع المحافظات.
وشهدت لجان التصويت بمحافظة القاهرة والجيزة إقبالا ضعيفا من جانب الأطباء، على عكس اللجان بالمحافظات والتى شهدت إقبال متوسط من الناخبين، وتنافس فى تلك الانتخابات حوالى 60 مرشحا على جميع المقاعد.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بمقر لجان التصويت، وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج فور الانتهاء من الفرز.
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