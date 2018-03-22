غدا.. قطع مياه الشرب عن مناطق شمال مدينة أسوان لمدة 10 ساعات







أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق شمال مدينة أسوان، غدا الجمعة، ولمدة 10 ساعات.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، بأنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه جبل تقوق ورافع مياه المحمودية رقم (2) مما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق شمال مدينة أسوان والصالحين والشيخ هارون وحى المهندسين وعباس فريد والشونة، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 2018 ـ 3 ـ 23 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 24/3/2018 .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.