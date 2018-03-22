غدا.. قطع مياه الشرب عن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

غدا.. قطع مياه الشرب عن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدةالخميس، 22 مارس 2018 01:12 م
انقطاع المياه -أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة عن قطع مياه الشرب عن المنطقة الصناعية صباح غدا الجمعة ، لإجراء أعمال الصيانة الدورية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءا.
وأهاب جهاز تنمية دمياط الجديدة فى بيان له ، بأصحاب المصانع فى المنطقة الصناعية تدبير المياه اللازمة لاحتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه.
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