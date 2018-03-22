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غادة والى: بعثة مصر من ذوى الهمم فازت بـ96 ميدالية بدورة الإمارات

الخميس، 22 مارس 2018 12:46 ص
غادة والى: بعثة مصر من ذوى الهمم فازت بـ96 ميدالية بدورة الإمارات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن





كتب كريم كشك
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قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن البعثة المصرية الخاصة بذوى الإعاقة أنهت البطولات الرياضية المقامة فى دولة الإمارات، مستحوذين على 96 ميدالية من إجمالى ميداليات البطولة.

وأضافت غادة والى، فى مداخلتها الهاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، أنها كانت مسافرة معهم منذ 3 أيام، ولم يتم إلقاء الضوء الإعلامى على "ذوى الهمم"، كما أطلق عليهم الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى.

وتمنت الوزيرة، بجانب سعاتدها المطلقة، بحصولهم على 52 ميدالية ذهبية، و 23 فضة، و21 برونز، إلقاء الضوء كما يجب متيحًة فرصة للإعلامى أسامة كمال، فرصة استضافتهم ببرنامجه، فيما قابل هذا الأمر بكل ترحاب، مشيرة إلى عودتهم اليوم الخميس.

وأكدت أن الـ 160 لاعبا ولاعبة المشاركين من ذوى القدرات الخاصة بالدورة الرياضية باللإمارات، قدموا إنجازًا مصريًا عظيمًا، قد لا يقدمه الرياضيين المصريين بدورة الألعاب الأوليمبية.

 


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