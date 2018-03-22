عمومية "المهن الطبية" تناقش توسيع استثماراتها السبت المقبل







كتب وليد عبد السلام

تعقد شركة المهن الطبية إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة برئاسة الدكتور أحمد كيلانى، الجمعية العمومية العادية للشركة لمناقشة موقفها المالى والتوسع فى استثماراتها بعد غد السبت.

وذكرت مصادر مسئولة بالشركة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة سيترأس الاجتماع وسيحضر جميع المستثمرين المساهمين بالشركة لمناقشة آليات التحرك فى الفترة المقبلة.

وقال المصادر إن الشركة حققت أرباح كبيرة خلال الفترة الماضية وتدخلت فى حل كثير من الأزمات الدوائية وكان أخرها تدخلها لحل أزمة توفير حقن البنسلين للاطفال المصابين بالحمى الروماتيزمية ما دفعها إلى ضخ 3 ملايين فيال فى السوق بواقع 500 ألف كل يومين حتى تم الاعتماد على البنسلين المجلس بنسبة 80 % والمستورد بنسبة 20٪.

وتابع المصدر أن الشركة لها ما يزيد عن 300 صنف دوائى بالسوق من أكثر الأدوية تداولا فى السوق المحلية مضيفا أن الشركة لديها سلسلة من المصانع التى تسد حاجة المجتمع من الأدوية الحيوية كأدوية السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة.