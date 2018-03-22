عمال مصر يهتفون: بنحبك يا سيسي.. ورئيس الاتحاد: سنحشد قوانا فى الانتخابات







كتب مصطفى السيد

قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمحلس النواب، إن عمال مصر على يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة فى حشد المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "المراغى"، فى كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والمنعقد الآن بمقر اتحاد العمال تحت عنوان "انزل شارك.. صوتك لبلدك"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق الأمن والأمان لمصر، ويعمل على تنمية البلاد، وعلى الجميع دعمه ومساندته.

وخلال المؤتمر، الذى يشارك فيه عدد من الكتاب الصحفيين، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، وأحمد أبو الفتوح الأمين العام للنقابة العامة للصحافة والطباعة، وعبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومجدى سعد رئيس مجلس إدارة دار الهلال، ردد العاملون من أعضاء النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام هاتف: "بنحبك يا سيسي".