علشان كده صوتى للسيسي.. 16 فنانا وسياسيا يروجون لانتخابات الرئاسة (فيديو)







كتب هشام عبد الجليل

حث عدد من الشخصيات العامة والفنانين والبرلمانيين، جموع الشعب المصرى على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال فيديو ترويجى للانتخابات، تضمن توجيه كلمة من كل مشارك للمصريين.

وتناولت كلمات المشاركين فى الفيديو حجم التحديات التى واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وحجم الإنجازات التى شهدناها على أرض الواقع، مطالبين المصريين بكل فئاتهم بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات.

واستعرض المشاركون فى الفيديو المعنون بـ"انزل شارك.. علشان كده صوتى للرئيس عبد الفتاح السيسي"، حجم التحديات التى واجهها الرئيس السيسي فى فترته الرئاسية الأولى، سواء البطالة، أو تهالك شبكة الطرق، أو العشوائيات، أو الانفلات الأمنى، مؤكدين أن المصريين نزلوا بكثافة منذ 4 سنوات لمطالبة السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية وقتها، لثقتهم فيه وأنه الوحيد القادر على انتشال البلاد من هذه المرحلة الحرجة، لأنه مصرى أصيل يصون مصلحة وطنه.

وتضمن الفيديو الترويجى كذلك استعراض المشاركين لحجم التحديات القائمة فى الداخل والخارج، وكيف استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي العبور بمصر لبر الأمان، واستعادة مكانتها على كل الأصعدة، حتى أصبحنا الآن فى منتصف الطريق، وآن الآوان لرؤية "بكرة أحلى"، لهذا لا بد من المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية ودعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية لتولى فترة رئاسية ثانية لجنى ثمار ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية.

شارك فى الفيديو الترويجى للانتخابات الرئاسية، النائب جون طلعت، والمنتجان الفنيان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، والفنانون ياسر جلال، ووفاء عامر، ولطفى لبيب، وماجد المصرى، ومحمد رياض، ونشوى مصطفى، ورامى وحيد، وأحمد عبد العزيز، وعبير صبرى، وإيهاب فهمى وعايدة رياض.