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علاج التليف ودهون الكبد يتصدر أعمال مؤتمر الكبد والجهاز الهضمى

الخميس، 22 مارس 2018 04:58 م
علاج التليف ودهون الكبد يتصدر أعمال مؤتمر الكبد والجهاز الهضمى جانب من المؤتمر





كتبت أمل علام
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انطلق اليوم، الخميس، بمدينة العين السخنة المؤتمر الـ 15 للجمعية المصرية لدراسة الجديد فى الكبد والجهاز الهضمى، بالتعاون مع الجمعية المصرية لدراسة الكبد الدهنى ومضاعفاته، تحت عنوان "تجاه كبد مصرى صحى"، والمنعقد فى الفترة من 22 وحتى 23 مارس الجارى بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة رئيس الجمعية والمؤتمر.

 

وقال الدكتور حسنى سلامة، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يناقش الجديد فى علاج فيروس سى، وما تم انجازه، وما سيتم خلال الفترة القادمة، والأدوية الحديثة التى تم طرحها مؤخرا فى علاج فيروس سى، وعلاج المنتكسين، والذين لم يستجيبوا للعلاج، واستخدام الأدوية الحديثة فى علاج التليف الكبدى والذى يستخدم للحد من تقدم التليف الكبدى، موضحا أن هناك فريق يابانى سيشارك فى المؤتمر لمناقشة الأدوية الخاصة بالتليف فى علاج المرضى، كما سيتم مناقشة دور الإعلام والطب، والدور التكاملى بين الإعلام والطب، موضحا أن البلهارسيا ومكافحتها نجحت بسبب الإعلام، كما أن للإعلام دور فى التخلص من المفاهيم الخاطئة، وتصحيح هذه المفاهيم.

 

وأضاف أن عقار مافريت تم طرحه مؤخرا فى أوروبا وعقار بوسيفى وهو عبارة عن 3 أدوية فى كبسولة واحدة مركبة، ويؤخذ لمدة 8 أسابيع فقط بدلا من 12 أسبوع لعلاج فيروس سى وتصل نتاجه لـ100%، وتم طرحة فى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه تم طرح عقار "مافريت"، الذى يعالج جميع الأنواع الجينية، وأيضا يعالج المرضى الكلى فى جميع حالات الفشل الكلوى من الحالات المتقدمة ومتوقع أن يتم دخوله قريبا فى مصر.

 

وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه 250 طبيبا من مختلف الجامعات المصرية، منهم أطباء من الدول العربية ومن اليابان.

 

وقال إنه سيتم الإعلان عن عقار جديد لعلاج التليف الكبدى، وهو بدأ استخدامه فى الكبد فى السنوات الأخيرة موضحا أنه يستخدم فى علاج مرضى التليف الكبدى لوقف حالة تدهور الكبد، كما سيتطرق المؤتمر لفيروس بى وأحدث الأدوية التى سيتم طرحها خلال الـــ 3 سنوات المقبلة.

 

المؤتمر الــــ 15 للجمعية المصرية (1)
 

 

المؤتمر الــــ 15 للجمعية المصرية (2)
 

 

المؤتمر الــــ 15 للجمعية المصرية (3)
 

 

المؤتمر الــــ 15 للجمعية المصرية (4)
 

 

المؤتمر الــــ 15 للجمعية المصرية (5)
 

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فيروس سى

مؤتمر الكبد والجهاز الهضمى

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المنتكسين




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