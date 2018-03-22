عضو لجنة حماية المستخدمين: أوبر وكريم لا تخضع لرقابة جهاز الاتصالات







كتبت: هبة السيد

قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن خدمة أوبر وكريم لا تقع ضمن اختصاصات الجهاز أو قطاع الاتصالات فهى خدمة تتبع قطاع النقل و المواصلات.

وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تطبيق اليكترونى مثل تطبيقات السياحة و السفر وغيرها من التطبيقات التى تتبع قطاعات مختلفة وليس كل تطبيق عبر المحمول يكون الجهاز هو الجهة المنظمة له.

وأوضح مساعد وزير الاتصالات السايق، بشأن تقرير سابقة تتعلق بوجود اتجاه لمراقبة جهاز تنظيم الاتصالات على خدمات النقل التشاركى، " اكتشف البعض أنه أمر غير منطقى إذ أن هذه الخدمات تندرج تحت إطار خدمات النقل وتحتاج لجهاز لتنظيم خدمات النقل وهو أمر مطبق فى دول مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا أو البديل هو توسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك.

كانت الحكومة قد احالت مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيدًا لاستصدار القانون.



جاء ذلك عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" الأسبوع الجارى.