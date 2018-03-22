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عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن

الخميس، 22 مارس 2018 01:32 م
عبور 49 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الخميس، عبور 49 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم بنما MSC HAMPURG، بحمولة 181 ألف طن، قادمة من مالطا، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 21 سفينة من إتجاه الجنوب (القناة الجديدة )، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC GADE، بحمولة 198 ألف طن، قادمة من ميناء كولومبيا، ومتجهة إلى أمريكا.


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