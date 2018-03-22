عباس شومان: جامعة الأزهر أول المشاركين فى مسابقة تحدى القراءة العربى

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن مبادرة تحدى القراءة العربى لها أهمية كبيرة، تكمن فى هدفها السامى فى الحفاظ على اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، بالإضافة إلى إعادة اكتشاف أهمية الاطّلاع والقراءة لدى الطلاب، بعد أن أهملت على مدار عقودٍ عديدة.

وشدد خلال استقباله اليوم الخميس، الأمين العام لمبادرة تحدى القراءة العربى نجلاء الشامسى، ، على أن المبادرة تسير بخطواتٍ جيدة نحو النجاح، وأصبحت محل اهتمام الطلاب والطالبات، الراغبين فى اجتياز التحدى وتأكيد تفوقهم وثقافتهم، وهذا يمثل نجاحٌ فى حد ذاته، مشيدًا بمراحل التطور التى تشهدها المبادرة، خاصة انتقالها إلى الجامعات العربية، مؤكدًا أن جامعة الأزهر ستكون هى أول من يشارك فى المرحلة الجديدة.

من جانبها أكدت نجلاء الشامسى، الأمين العام لمبادرة تحدى القراءة العربى، أن الأزهر الشريف له دور كبير في تطور المبادرة، من خلال المناقشات المثمرة مع قيادات الأزهر الشريف، واقتراحاتهم التى ساهمت كثيرًا فى الارتقاء بمستوى المبادرة وتحقيق أهدافها فى الحفاظ على اللغة التى اختارها الله لتكون لغة القرآن الكريم.

ويتضمن تحدى القراءة العربى عدة مراحل متتابعة، تبدأ الأولى فى المدرسة، نواة التحدى الرئيسية، حيث يتم تسجيل الطلبة وتزويدهم بالكتب الخاصة بالتحدى، ومتابعتهم من المعلمين والمشرفين المعنيين ولجان تحكيم داخلية على مستوى المدرسة، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بالتصفيات التمهيدية على مستوى كل منطقة أو إدارة تعليمية، ومنها إلى التصفيات النهائية على مستوى الدولة، فيما ينتقل الطلاب الأوائل فى كل دولة إلى مرحلة التصفية النهائية، التى تجرى فى دبى.