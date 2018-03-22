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عاطل يعتدى على ربة منزل بالضرب أثناء محاولته سرقة شقتها بأكتوبر

الخميس، 22 مارس 2018 12:34 م
عاطل يعتدى على ربة منزل بالضرب أثناء محاولته سرقة شقتها بأكتوبر مديرية أمن الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل بأكتوبر، لاتهامه بمحاولة سرقة ربة منزل داخل مسكنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه باعتداء عاطل عليها بالضرب، وإصابتها بعدة جروح، أثناء محاولته سرقة شقتها.

 

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمحاولته سرقة المجنى عليها، وإصابتها بجروح نتيجة اعتدائه عليها بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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