عاطل يعتدى على ربة منزل بالضرب أثناء محاولته سرقة شقتها بأكتوبر

عاطل يعتدى على ربة منزل بالضرب أثناء محاولته سرقة شقتها بأكتوبرالخميس، 22 مارس 2018 12:34 م
مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل بأكتوبر، لاتهامه بمحاولة سرقة ربة منزل داخل مسكنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه باعتداء عاطل عليها بالضرب، وإصابتها بعدة جروح، أثناء محاولته سرقة شقتها.
وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمحاولته سرقة المجنى عليها، وإصابتها بجروح نتيجة اعتدائه عليها بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة