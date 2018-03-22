عاطل المطرية:لم أتحرش بالسيدة.. والنيابة تقرر حبسه وتطلب التحريات

عاطل المطرية:لم أتحرش بالسيدة.. والنيابة تقرر حبسه وتطلب التحرياتالخميس، 22 مارس 2018 02:00 ص
تحرش - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
أنكر عاطل تورطه فى هتك عرض ربة منزل أثناء سيرها بالشارع فى المطرية، وفيما قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق يواصل رجال مباحث المطرية التحرى عن المتهم لكشف حقيقة تورطه فى هذه الجريمة من عدمه.
وكانت البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، بالقبض على عاطل تحرش بربة منزل وهتك عرضها أثناء سيرها.
بإخطارهم انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين لهم من التحريات ، أن المتهم يتعاطى مخدر الأستروكس وتحرش بالسيدة وهو تحت تأثير المخدرات إلا أن المجنى عليها استغاثت بالمارة فتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة التى أحالته لنيابة المطرية فقررت ما سبق
إضافة تعليق
فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا
"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة