عاطل المطرية:لم أتحرش بالسيدة.. والنيابة تقرر حبسه وتطلب التحريات







كتب كريم صبحى

أنكر عاطل تورطه فى هتك عرض ربة منزل أثناء سيرها بالشارع فى المطرية، وفيما قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق يواصل رجال مباحث المطرية التحرى عن المتهم لكشف حقيقة تورطه فى هذه الجريمة من عدمه.

وكانت البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، بالقبض على عاطل تحرش بربة منزل وهتك عرضها أثناء سيرها.

بإخطارهم انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين لهم من التحريات ، أن المتهم يتعاطى مخدر الأستروكس وتحرش بالسيدة وهو تحت تأثير المخدرات إلا أن المجنى عليها استغاثت بالمارة فتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة التى أحالته لنيابة المطرية فقررت ما سبق