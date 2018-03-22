طلاب الدقهلية ينظمون مسيرات للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

طلاب الدقهلية ينظمون مسيرات للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالخميس، 22 مارس 2018 07:34 م
مسيرات بالشوارع لطلاب الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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نظم المئات من تلاميذ المدارس بالدقهلية، اليوم الخميس، مسيرات فى الشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لحث المواطنين على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2018 تحت شعار " استرداد حق الشهيد " .
حيث خرجت المسيرات تضم أطفال المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية يحملون علم مصر وشعارات شارك وخليك ايجابى وتتقدمهم الموسيقى والأغانى الوطنية .
وردد التلاميذ هتافات "عايزين حق الشهيد " و " انزل وشارك و خليك ايجابى ".
ووجه التلاميذ رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قالوا فيها " احنا معاك علشان عايزين حق الشهيد اللى راح فى سيناء وعلى الحدود وجفى قلب الوطن عايزين نقضى على الإرهاب عايزين مصر تعيش فى أمان وتنتصر على الأعداء "
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