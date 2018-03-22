طلاب الدقهلية ينظمون مسيرات للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية







الدقهلية شريف الديب

نظم المئات من تلاميذ المدارس بالدقهلية، اليوم الخميس، مسيرات فى الشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لحث المواطنين على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2018 تحت شعار " استرداد حق الشهيد " .

حيث خرجت المسيرات تضم أطفال المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية يحملون علم مصر وشعارات شارك وخليك ايجابى وتتقدمهم الموسيقى والأغانى الوطنية .

وردد التلاميذ هتافات "عايزين حق الشهيد " و " انزل وشارك و خليك ايجابى ".

ووجه التلاميذ رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قالوا فيها " احنا معاك علشان عايزين حق الشهيد اللى راح فى سيناء وعلى الحدود وجفى قلب الوطن عايزين نقضى على الإرهاب عايزين مصر تعيش فى أمان وتنتصر على الأعداء "