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طب أسيوط تجرى استبيان طلابى للتعرف على مقترحات الطلاب وأهم مشاكلهم

الخميس، 22 مارس 2018 01:15 م
طب أسيوط تجرى استبيان طلابى للتعرف على مقترحات الطلاب وأهم مشاكلهم جانب من الاستبيان





أسيوط - محمود عجمى
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عقد الدكتور عماد حماد الدالي  وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط ، لقاء موسع مع طلاب الكلية لمناقشة أهم المقترحات وفحص شكاوى الطلاب التي تواجههم إثناء سير العملية التعليمية  والعمل على إيجاد الحلول ،وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  والدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب وبحضور مديري ومسئولي إدارة الجودة والتطوير بالكلية ورعاية الشباب والعلاقات العامة .

وأوضح الدكتور عماد الدالي، في بيان له اليوم الخميس،  أن اللقاء يأتي في إطار خطة  إدارة الجامعة  لتحسين الأداء في العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم بما يرتقى بمستوى الطالب وتيسير المناهج التعليمية عليهم وذلك لرفع مستوى خريج كلية الطب ،مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة لتوفير مبدأ الديمقراطية للطلاب وعمل توازن بين حقوق وواجبات الطالب اتجاه الجامعة .

وأضاف الدكتور الدالي أنه تم خلال اللقاء سماع شكاوى ومقترحات الطلاب من خلال عمل استبيان طلابي  يتضمن أهم المقررات الدراسية ومواعيد جدول الامتحانات ومواعيد المحاضرات والسكاشن والمشاكل الدراسية  وإمكانيات  المعامل والتجارب العملية بما يخدم العملية التعليمة ومن ثم عمل إحصائيات لتعرف على أهم  المشاكل الموجودة والتنسيق مع أقسام  الكلية والعمل على إيجاد الحلول بما يخدم مصلحة الطالب ، كما شهد اللقاء انتخاب عدد ثلاثة طلاب من كل دفعة تحت مسمى "رائد دفعة " ليكونوا ممثلين لدفعاتهم في التعامل مع إدارة الكلية وتوصيل مطالب دفعتهم،مشيراَ الى أنه من المتوقع أن يشارك فى الاستبيان نحو 2500 طالب وطالبة من طلاب الكلية ، موضحا أن اللقاء سوف يتكرر مع جميع الفرق الدراسية بالكلية.

 

 


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