طبيب الأسنان يعترف: زورت شهادة تخرجى لشغل وظيفة بجامعة القاهرة







كتب أحمد إسماعيل

اعترف طبيب أسنان بتزوير شهادة تخرجه، لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة لشغل وظيفة بجامعة القاهرة.

وكلفت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للطبيب المزور، وبيان ما إذا كان ارتكب جرائم مماثلة من عدمه، وأمرت باحتجازه لحين وصول تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة.

بدأت القضية بورد معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من صاحب محال تصنيع الأختام بمنطقة أرض شريف، دائرة قسم شرطة عابدين، بتردد شخص على المحل عمله وطلب تقليد أختام خاصة بكليات جامعة القصيم الأهلية فى المملكة العربية السعودية مقابل 3000 جنيه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المتهم ألقت قوة القبض عليه وتبين أنه"ضياء .م.ع.ع" 43 سنة طبيب أسنان، بحوزته 2 خاتم تقرا بصمتهما كليات القصيم الأهلية، إدارة القبول والتسجيل، طبق الأصل، 2 خاتم تقرأ بصمته ( وزارة التعليم العالى ـ الإدارة العامة للتعليم العالى الأهلى نصادق على صحة التوقيع دون أدنى مسئولية عن المحتويات الوثيقة ـ الاسم ـ التوقيع ـ التاريخ )، بطاقة رقم قومى باسمه مدون فيها المهنة حاصل على بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان من كلية القصيم الأهلية بالمملكة العربية السعودية،و4000 جنيه، و1000 دولار أمريكى.

بمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لتزوير شهادة تخرجه، فتحرر له محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وقررت ما سبق.