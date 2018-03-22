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طالب يتعدى جنسيا على طفل بالمنوفية

الخميس، 22 مارس 2018 06:17 م
طالب يتعدى جنسيا على طفل بالمنوفية اغتصاب - ارشيفيه





المنوفية - محمود شاكر
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالب تعدى جنسيا على طفل بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " ط .ق. ا " 39 سنة، نجار ومقيم بدائرة المركز بمحضر يفيد بتضرره من "م. ع. م " 14سنة، طالب ومقيم بذات الناحية لقيامه بالتعدى جنسياً على نجله " ا " 9 سنوات، تلميذ أحد المنازل تحت الإنشاء بذات الناحية.

 

وبمواجهة المشكو فى حقه اعترف بارتكابه الواقع، وبتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه بمستشفى الشهداء المركزى، تبين وجود كدمة حول فتحة الشرج ولا توجد إصابات أخرى.

 

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12جنح أحداث مركز الشهداء  لسنة 2018م وجارى العرض على النياب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة.


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