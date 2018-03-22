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طالبات مدرسة الأقصر الإعدادية يكرمن عضو بمجلس الأمناء احتفالا بعيد الأم

الخميس، 22 مارس 2018 09:31 ص
طالبات مدرسة الأقصر الإعدادية يكرمن عضو بمجلس الأمناء احتفالا بعيد الأم تكريم مديرة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر





الأقصر - أحمد مرعى
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نظمت إدارة مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، حفلا لتكريم سيدة راشد، مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر وعضو مجلس أمناء المدرسة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وخلال الاحتفال عبرت كثير من الطالبات عن تقديرهن وعرفانهن بدور مديرة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر الفعال مع إدارة المدرسة، ورحلتها الشاقة مع أولادها خلال إعدادهم وتربيتهم.

وشهد الحفل تكريم الطالبة ريناد أحمد عبيد، الطالبة المثالية على مستوى المحافظة، ثم قدمت إدارة المدرسة هدية رمزية للمكرمة سيدة راشد، عبارة عن "مصحف"، و"زهرية ورد"، وألقت الطالبة ريناد عبيد قصيدة من كلماتها، قالت فيها: "ماذا أهديك يا زهرة البستان/ يا حبا يتغلغل فى الوجدان.. يا من اختارك الله لى أمًّا تمضى الليالى ساهرة/ ترعانى تحت قدميك روض الجنان".

 

طلبات وإدارة الأقصر الثانوية بنات يكرمون مديرة المتابعة الميدانية بمجلس المدينة
طلبات وإدارة الأقصر الإعدادية بنات يكرمون مديرة المتابعة الميدانية بمجلس المدينة

 

تكريم مدرسة الأقصر الثانوية لعضو مجلس أمناء المدرسة
تكريم مدرسة الأقصر الإعدادية لعضو مجلس أمناء المدرسة

 

طالبة تقدم قصيدة فى حفل تكريم سيدة راشد بالمدرسة
طالبة تقدم قصيدة فى حفل تكريم سيدة راشد بالمدرسة

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