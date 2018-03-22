ضبط 8 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم كميات من فرس النهر قبل تهريبها للخارج.. صور







كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة التامين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس من ضبط 8 ركاب حاولوا تهريب كميات مختلفة من "فرس النهر " قبل سفرهم إلى الرياض.

والبداية أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب بوجود اجسام معتمة داخل حقائب 8 ركاب مصرين الجنسية مغادرين إلى جوانزو "ترانزيت" الرياض وبفتح حقائبهم بمعرفتهم وتفتيشها عثر بداخلها على كميات مختلفة من " فرس النهر " .

وبعرض المضبوطات على طبيب الحياة البرية بالميناء أفاد بأن المضبوطات مدرجة باتفاقية سايتس الدولية والتى تفيد منع الاتجار أو التعامل بها طبقا لقانون البيئة.

على الفور أمر اللواء طة بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها ونفاذأ لتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.











