ضبط 7 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقليوب

ضبط 7 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقليوبالخميس، 22 مارس 2018 08:30 م
دواجن فاسدة - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت الدكتورة عزيز السيد رئيس مركز ومدينة قليوب، حملة بزاوية النجار التابعة للوحدة المحلية لقرية بلقس، اليوم الخميس، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين بالقليوبية وقسم ومركز قليوب.
وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 7 طن تقريباً من هياكل وأحشاء الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى يتم تدويرها لاستخدامها لعمل مفروم ومصنعات أخرى ويتم ضرب علامات تجارية (غش تجارى) وبالتدقيق تبين انها إداريا تتبع مدينة الخانكة .
وقالت عزيزة السيد، فى بيان، أن تلك الحملة تاتى بناءاً على تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بضرورة مراقبة الاسواق حفاظاً على صحة المواطنين .
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