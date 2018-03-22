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الخميس، 22 مارس 2018 12:20 م
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خلال حملة على الأسواق ..

ضبط 50 كيلو فسيخ فاسد و156 لتر بنزين مهرب و259 علبة سجائر مجهولة بالإسكندرية

الخميس، 22 مارس 2018 11:58 ص
ضبط 50 كيلو فسيخ فاسد و156 لتر بنزين مهرب و259 علبة سجائر مجهولة بالإسكندرية حملة تموينية - أرشيفية





الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وضبط 50 كجم سمك بوري مملح، به تغيير فى الخواص الطبيعية، و تحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
وفي مجال ضبط السلع التموينية المدعمة، وتم ضبط "ك خ ف" 28 سنة، بائع مواد بترولية "بدون ترخيص" بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته "156" لتر بنزين مدعم 80 أوكتين بقصد الاتجار به فى السوق السوداء، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ا ال م" 55 سنة، المدير المسئول عن محل خردوات بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته عدد 259 علبة سجائر أجنبية الصنع، ومجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
وفى مجال سحب عينات من المطاحن، وتم سحب 10 عينات مخبوزات، دقيق، مشروبات، بالإشتراك مع مفتشى الأغذية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط عدد "5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط " 5 " قضايا.

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