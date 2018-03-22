ضبط 50 كيلو فسيخ فاسد و156 لتر بنزين مهرب و259 علبة سجائر مجهولة بالإسكندرية

خلال حملة على الأسواق ..
ضبط 50 كيلو فسيخ فاسد و156 لتر بنزين مهرب و259 علبة سجائر مجهولة بالإسكندريةالخميس، 22 مارس 2018 11:58 ص
حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وضبط 50 كجم سمك بوري مملح، به تغيير فى الخواص الطبيعية، و تحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
وفي مجال ضبط السلع التموينية المدعمة، وتم ضبط "ك خ ف" 28 سنة، بائع مواد بترولية "بدون ترخيص" بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته "156" لتر بنزين مدعم 80 أوكتين بقصد الاتجار به فى السوق السوداء، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ا ال م" 55 سنة، المدير المسئول عن محل خردوات بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته عدد 259 علبة سجائر أجنبية الصنع، ومجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
وفى مجال سحب عينات من المطاحن، وتم سحب 10 عينات مخبوزات، دقيق، مشروبات، بالإشتراك مع مفتشى الأغذية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط عدد "5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط " 5 " قضايا.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة